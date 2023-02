Auf einem Industriegelände in Berlin-Haselhorst ist ein Mensch durch ätzende Chemikalien leicht verletzt worden. Die Chemikalie trat am Samstagabend aus einem Leck aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach war die Feuerwehr mit rund 20 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort, darunter auch Spezialkräfte in besonderer Schutzmontur. Ein Mann sei leicht verletzt und noch vor Ort verarztet worden, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Sonntag. Einen Bericht der B.Z., wonach es sich bei der ausgetretenen Substanz um Ammoniak handelte, bestätigte der Sprecher nicht. Nach den Angaben von Polizei und Feuerwehr wird der Betrieb den Vorfall voraussichtlich selbst untersuchen.