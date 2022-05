Angriff mit Reizgas und Schlagstock: Ein 37 Jahre alter Mann ist bei einem Überfall in Berlin-Mariendorf schwer verletzt worden. Zwei Männer sollen ihn am Montagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus nacheinander mit Reizgas besprüht haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend sollen sie ihn am Boden festgehalten und mit einem Schlagstock auf ihn eingeschlagen haben. Daraufhin hätten sie den Mann in einen Fahrstuhl im Hausflur des Gebäudes gezerrt und ihm Handy und Haustürschlüssel gestohlen.

Angriff mit Reizgas und Schlagstock: Ein 37 Jahre alter Mann ist bei einem Überfall in Berlin-Mariendorf schwer verletzt worden. Zwei Männer sollen ihn am Montagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus nacheinander mit Reizgas besprüht haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend sollen sie ihn am Boden festgehalten und mit einem Schlagstock auf ihn eingeschlagen haben. Daraufhin hätten sie den Mann in einen Fahrstuhl im Hausflur des Gebäudes gezerrt und ihm Handy und Haustürschlüssel gestohlen.

Die von Nachbarn alarmierten Beamten nahmen einen der beiden Tatverdächtigen fest. Der 58-Jährige kam in Polizeigewahrsam. Vom zweiten mutmaßlichen Täter sei inzwischen der Name bekannt, hieß es. Der 37-Jährige kam mit Verletzungen am Kopf und der Halswirbelsäule ins Krankenhaus. Zum Hintergrund der Tat machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.