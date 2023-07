Ein Mitarbeiter der Berliner Polizei ist durch ein herabstürzendes Fassadenteil getroffen und schwer verletzt worden. Der Objektschützer war am Samstagabend gegen 18.15 Uhr auf dem Weg zu seinem Posten in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte, als sich das Teil in Höhe der sechsten Etage löste und herabfiel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 63-Jährige wurde von einem oder mehreren Bruchstücken der Steinplatte am Kopf getroffen. Passanten alarmierten Rettungskräfte. Der Objektschützer kam ins Krankenhaus, wo er nach den Angaben intensivmedizinisch behandelt wird. Sein Kollege habe einen Schock erlitten, hieß es. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.