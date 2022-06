Die Hilfe für die Opfer der Todesfahrt am Ku'damm ist nach Angaben des Berliner Opferbeauftragten landesübergreifend angelaufen. «Das ganze Hilfssystem ist am Mittwoch hochgefahren worden», sagte Roland Weber am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es habe zwischenzeitlich ein erstes Online-Treffen zur Koordinierung der Beteiligten des Netzwerks gegeben, ein zweites sei am Abend geplant. «Da sind alle wichtigen Netzwerk-Partner an Bord», schilderte Weber. Dazu gehörten etwa der Bundesopferbeauftragte und sein Team sowie die Opferbeauftragte des Landes Hessen wegen der zahlreichen Betroffenen aus deren Bundesland.