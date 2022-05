Ein 29-Jähriger ist in Berlin-Lichtenrade von vier Männern so schwer zusammengeschlagen worden, dass er in einer Klinik notoperiert werden musste. Der Mann trug bei der Attacke am Donnerstagabend in der Groß-Ziethener-Straße einen Schädelbasisbruch, ein Hämatom am Kopf und diverse Schürfwunden davon, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach schwebte der Mann zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.