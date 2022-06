Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat eine positive Bilanz nach dem ersten Kältehilfegipfel in Berlin gezogen. Dabei haben sich am Donnerstag Vertreter der Sozialverwaltung, der Bezirke, von Caritas, Paritätischem Wohlfahrtsverband, Deutschem Roten Kreuz und Diakonie über die Herausforderungen bei der Hilfe für Obdachlose und Wohnungslose ausgetauscht. «Das war ein guter Auftakt, wo man gemerkt hat, wie sehr alle Beteiligten hier an einer gemeinsamen Lösung interessiert sind», sagte Kipping.