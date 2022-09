Die Lausitz-Metropole Cottbus wählt seit 8.00 Uhr einen neuen Oberbürgermeister. Zur Wahl stehen Thomas Bergner (CDU), Tobias Schick (SPD), Lars Schieske (AfD), Sven Benken (Unser Cottbus), Lysann Kobbe (Die Basis), Felix Sicker (FDP) und Johann Staudinger (Einzelbewerber). Der bisherige CDU-Amtsinhaber Holger Kelch ist aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder angetreten. Rund 79 000 Einwohnerinnen und Einwohner sind zu der Entscheidung aufgerufen, die mit Spannung erwartet wird. Die Wahllokale haben noch bis 18.00 Uhr geöffnet.

Die Lausitz-Metropole Cottbus wählt seit 8.00 Uhr einen neuen Oberbürgermeister. Zur Wahl stehen Thomas Bergner (CDU), Tobias Schick (SPD), Lars Schieske (AfD), Sven Benken (Unser Cottbus), Lysann Kobbe (Die Basis), Felix Sicker (FDP) und Johann Staudinger (Einzelbewerber). Der bisherige CDU-Amtsinhaber Holger Kelch ist aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder angetreten. Rund 79 000 Einwohnerinnen und Einwohner sind zu der Entscheidung aufgerufen, die mit Spannung erwartet wird. Die Wahllokale haben noch bis 18.00 Uhr geöffnet.

Bei der Kommunal- und der Landtagswahl 2019 war die AfD jeweils als stärkste Kraft hervorgegangen. Bei der Bundestagswahl 2021 ging das Mandat an die SPD, die AfD lag dahinter. In Deutschland gibt es derzeit keinen Oberbürgermeister, den die AfD stellt. Cottbus hat mit einigen Problemen zu kämpfen: Die Stadt steht mit dem geplanten Braunkohleausstieg vor einem erneuten Strukturwandel. Sie gilt nach Angaben des Verfassungsschutzes außerdem als Schwerpunkt des Rechtsextremismus in Brandenburg.

Bewerberin und Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl Cottbus