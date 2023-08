Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der B96 nahe der Abfahrt Oranienburg-Süd (Landkreis Oberhavel) verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet ein 84-Jähriger am Mittwochmittag mit seinem Auto wegen gesundheitlicher Probleme zunächst ins Schleudern. Daraufhin touchierte er ein weiteres Auto und prallte dann gegen die Leitplanke. Der Fahrer sowie die 82-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt, Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 63-jährige Fahrer des beteiligten Autos erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen und wurde vor Ort versorgt.