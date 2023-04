Bei Abrissarbeiten auf seinem Grundstück in Zühlsdorf (Oberhavel) hat ein 46-jähriger Hauseigentümer eine Eierhandgranate entdeckt. Der alarmierte Kampfmittelbeseitigungsdienst habe die Weltkriegsmunition am Freitagabend sicher entsorgt, teilte die Polizei am Sonntag mit.