Die Stadt Oranienburg (Kreis Oberhavel) hat wegen der weiter bestehenden Unwetterwarnung die Schlosspark-Nacht am Samstagabend abgesagt. Wegen der schlechten Wetterbedingungen werde die Veranstaltung nicht stattfinden, teilte die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH am Samstag mit. Bereits gekaufte Tickets könnten in der Tourist-Information zurückgegeben werden. Die Schlosspark-Nacht mit Lichteffekten und Live-Musik sollte der kulturelle Höhepunkt des Sommers in Oranienburg sein. Der Deutsche Wetterdienst hat für weite Teile Brandenburgs - auch für den Kreis Oberhavel - örtlich starke, teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen vorausgesagt.