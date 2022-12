Vor der Entschärfung zweier Weltkriegsbomben sind am Mittwochmorgen in Oranienburg die Vorbereitungen angelaufen. Feuerwehr und Katastrophenschutz kontrollierten, ob sich noch Menschen in dem eingerichteten Sperrkreis aufhielten. Auch Drohnen mit Kamera und Wärmebilderfassung seien zur Überwachung eingesetzt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Laut Stadt sind rund 2800 Menschen betroffen, die den Sperrkreis verlassen mussten. Die Entschärfung kann möglicherweise bis in den Abend dauern. Die Vorbereitungen waren wegen der Fundorte in großer Tiefe zeitaufwendig und teuer. Die Stadt Oranienburg nördlich von Berlin ist wegen starker Bombardierung im Zweiten Weltkrieg besonders mit alten Kampfmitteln belastet.