In Großräschen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) hat am Montagabend ein 1500 Quadratmeter großes Waldstück gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte, konnten die Einsatzkräfte den Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bringen, sodass die Löscharbeiten nach zwei Stunden beendet waren. Auch eine Brandwache sei nicht mehr nötig gewesen, so der Sprecher. Warum das Feuer ausgebrochen war, war zunächst unklar.