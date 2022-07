Ein Auto mit fünf Insassen, darunter drei Kindern, ist von der Bundesstraße 13 abgekommen und hat sich überschlagen. Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte, war der Fahrer des Wagens am späten Sonntagabend in Richtung Dresden unterwegs, als er in Höhe Bronkow (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) von der Fahrbahn abkam. Dabei durchbrach er mit dem Auto ein Hinweisschild und der Wagen überschlug sich. Nach Angaben des Sprechers war womöglich ein Sekundenschlaf der Auslöser für den Unfall. Die fünf Personen wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.