Ein Baum ist in Hosena (Oberspreewald-Lausitz) auf ein Auto gekracht und hat drei Menschen schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Dienstag waren die Insassen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren in der vergangenen Nacht bei Sturmböen in dem Ortsteil bei Senftenberg unterwegs, als der Baum herabstürzte und das Auto traf. Sie wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.