Ein Lkw-Brand auf der Autobahn 13 hat im Landkreis Oberspreewald-Lausitz für eine stundenlange Sperrung der Fahrbahn gesorgt. Der mit Stahl beladene Lkw geriet am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr zwischen Ruhland und Schwarzheide in Brand, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Während der Bergung des Lkw musste der Abschnitt der Fahrbahn bis 4.00 Uhr morgens gesperrt werden. Brandursache war nach ersten Erkenntnissen vermutlich ein technischer Defekt.