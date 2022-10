EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit hat Brandenburg Unterstützung beim Aufbau einer grüneren Wirtschaft zugesagt. "Europa hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das bedeutet für viele Branchen, einschließlich für den Stahlsektor, enorme Veränderungen", sagte Schmit am Samstag beim Besuch des Stahlunternehmens Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt in Brandenburg. "Die EU steht in Solidarität mit der Region Brandenburg, um einen gerechten und inklusiven Übergang zu einer grüneren Wirtschaft zu gewährleisten." Das geschehe unter anderem durch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Brandenburgs Landesregierung setzt auf mehr Klimaschutz der Wirtschaft und plant dies zum Beispiel auch in der PCK-Raffinerie in Schwedt.

EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit hat Brandenburg Unterstützung beim Aufbau einer grüneren Wirtschaft zugesagt. "Europa hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das bedeutet für viele Branchen, einschließlich für den Stahlsektor, enorme Veränderungen", sagte Schmit am Samstag beim Besuch des Stahlunternehmens Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt in Brandenburg. "Die EU steht in Solidarität mit der Region Brandenburg, um einen gerechten und inklusiven Übergang zu einer grüneren Wirtschaft zu gewährleisten." Das geschehe unter anderem durch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Brandenburgs Landesregierung setzt auf mehr Klimaschutz der Wirtschaft und plant dies zum Beispiel auch in der PCK-Raffinerie in Schwedt.

Arcelor Mittal hat das Ziel, den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids CO2 bis 2030 in Europa um 30 Prozent zu senken und Stahl bis 2050 weltweit klimaneutral herzustellen. Dazu sollen bis 2026 an den Standorten Bremen und Eisenhüttenstadt zwei Hochöfen durch modernere Technologie ersetzt werden. Die Anlagen sollen zunächst mit Erdgas, später mit klimaneutralem Wasserstoff betrieben werden. Damit könnten laut Unternehmen rund 3,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr in Eisenhüttenstadt eingespart werden.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte, er habe sich bei dem Besuch davon überzeugen können, dass die geplante Dekarbonisierung dazu beitragen werde, die Beschäftigung nachhaltig zu sichern. Der Arbeitsdirektor von Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt, Michael Bach, hält Unterstützung in Form von finanzieller Förderung, wettbewerbsfähigen Energiepreisen und einer funktionierenden Wasserstoff-Infrastruktur für notwendig, damit der Übergang zu grünem Stahl gelingt. "Als Geschäftsführung haben wir eine Beschäftigungsgarantie ausgesprochen."

Rund 2700 Beschäftigte arbeiten nach Unternehmensangaben im Stahlwerk von Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt. Dort werden Flachstahlprodukte für die Automobil-, Haushaltsgeräte- und Bauindustrie hergestellt, allem in Ost- und Mitteleuropa. Anfang der 1950er Jahre entstand dort das Eisenhüttenkombinat Ost.

Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt