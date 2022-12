Bei einer Karambolage auf der Autobahn 12 sind am Samstagmorgen zwischen Friedersdorf und Storkow (Oder-Spree) zwei Menschen verletzt worden. Es kam zu einem Rückstau von etwa fünf Kilometern bis zum Dreieck Spreeau, wie ein Sprecher des Lagedienstes in Potsdam mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Kleintransporter und ein Lkw auf der A12 Richtung Frankfurt (Oder). Ein Mann und eine Frau seien verletzt in ein Krankenhaus gekommen.