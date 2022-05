Eine Gaststätte in Schlaubetal im Landkreis Oder-Spree hat in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Das Gebäude ist nun einsturzgefährdet, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen befanden sich den Angaben zufolge in dem Haus im Ortsteil Bremsdorf, blieben aber unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Auch die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.