Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag hat die Bundesregierung aufgefordert, Garantien für die Raffinerie PCK in Schwedt und die 1200 Beschäftigten bei einem Ölembargo gegen Russland in einem Gesetz festzuschreiben. Darin müssten auch die finanziellen Mittel des Bundes für den Umbau der Raffinerie festgeschrieben werden, sagte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. Er erneuerte die Forderung nach einer Ausnahme für die PCK von einem Ölembargo gegen Russland, solange der Fortbestand der Raffinerie und die Versorgungssicherheit nicht gesichert sei.