Trainer Sandro Schwarz will die Offensivabteilung von Fußball-Bundesligist Hertha BSC noch stärker auf den Abschluss fokussieren. "Statistisch fallen die meisten Tore in der Box", sagte der 43-Jährige im Hinblick auf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky), "wir müssen Abschluss und Präzision ansprechen und im Training ebenso umsetzen wie dann am Samstag im Spiel." Hertha liegt nach drei Spieltagen mit einem Punkt auf dem Relegationsplatz.