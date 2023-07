Cyberkriminelle haben einen Mann aus der Ostprignitz betrogen und eine Schadsoftware auf seinem Computer installiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, besuchte der 59-Jährige am Freitag eine Internet-Webseite mit erotischen Inhalten. Plötzlich sei er auf eine andere Seite weitergeleitet worden. Dort erschien unter dem Vorwand, dass der Computer mit Viren infiziert wurde, die Telefonnummer einer vermeintlichen Hilfs-Hotline. Der Mann kontaktierte die Hotline und erhielt die Anweisung, Gutscheinkarten im Wert von mehr als 1000 Euro zu kaufen. Der Ostprignitzer übermittelte die Gutschein-Codes. Die Betrüger installierten dann als angebliche Virenschutzprogramme weitere Trojaner. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und des Ausspähens von Daten. Sie rät, keinerlei Gutschein-Codes an unbekannte Personen zu verschicken.