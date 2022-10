Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 167 nahe Grieben (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam am Donnerstagabend ein 65-jähriger Autofahrer zwischen Grieben und Herzberg in den Gegenverkehr und prallte mit dem Auto eines 49-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 65-Jährige in einen Sekundenschlaf gefallen und dadurch von der Straße abgekommen.