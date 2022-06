Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin lag am Samstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 199,2. Das geht aus Zahlen des RKI-Dashboards vom frühen Morgen hervor. Vor einem Monat hatte der Wert, der die Anzahl der Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen angibt, noch bei 457,8 gelegen. Bundesweit wurde er am Samstag mit 207,3 angegeben.