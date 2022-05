Die Corona-Inzidenz in Berlin ist unter die 300er-Marke gesunken. Sie lag am Freitagmorgen bei 282,0, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Donnerstag betrug der Wert der neuen registrierten Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Menschen bei knapp 305, in den Tagen davor Teil noch deutlich darüber. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI am Freitag mit 361,8 an.