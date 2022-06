Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen ist in Brandenburg wieder etwas gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich nach den amtlichen Daten rechnerisch 164,4 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut am Samstag mitteilte. Eine Woche zuvor lag der Wert bei 119,8. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam mit 225,1 Menschen je 100.000 Einwohner in einer Woche, die sich mit dem Virus ansteckten. Am geringsten war der Wert im Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit 105,2. Die Gesundheitsämter meldeten landesweit innerhalb eines Tages 638 neue Fälle.