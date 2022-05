Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist weiter rückläufig. Nach 389,8 neuen Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner am Freitag sank der Wert auf 376,8, wie aus aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervorgeht. Die Inzidenz in Brandenburg ist damit deutlich niedriger als die bundesweite mit 544,0.