Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist erneut leicht gesunken. Sie lag am Freitagmorgen bei 219,9, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Donnerstag war die Inzidenz, die die die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, mit 224 etwas höher, Anfang der Woche lag sie noch bei mehr als 300. In Berlin lag der Wert mit 282,0. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI am Freitag mit 361,8 an.