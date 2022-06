Der Corona-Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags hat die Beweisaufnahme beendet. Nachdem am Freitag keine neuen Beweisanträge gestellt wurden, sei vom Ausschuss der Abschlussbericht bis Ende September in Auftrag gegeben worden, berichtete der Ausschussvorsitzende Daniel Keller (SPD) am Freitag auf Anfrage.