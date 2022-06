Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz zur Beobachtung der Corona-Pandemie für Brandenburg am Mittwoch mit 118,4 angegeben. Das geht aus Zahlen des RKI-Dashboards vom frühen Morgen hervor. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 121,9 gelegen, in der Vorwoche bei 172,6. Bundesweit wurde der Wert am Mittwoch mit 207,0 angegeben.