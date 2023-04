Außenministerin Annalena Baerbock hat sich für Brandenburgs Grünen-Landtagsfraktionschef Benjamin Raschke als Co-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2024 stark gemacht. "Für das Land, für die Stadt, für Brandenburg, für Klimaschutz - das kann eigentlich hier in Brandenburg niemand besser als Benjamin Raschke", sagte Baerbock am Samstag beim Grünen-Landesparteitag in Potsdam. "Ich glaube, Du bist der Beste, der uns in den nächsten Wahlkampf führen kann." Offiziell stehen die Spitzenkandidatin und der Co-Spitzenkandidat noch nicht fest, sie sollen bei einem Parteitag im März 2024 bestimmt werden.