Die Berliner Landesvorsitzende der Grünen will bei der Vorstandswahl beim Parteitag am 9. Dezember nicht noch einmal antreten. "Eine Wahl treffen zu können zwischen verschiedenen Kandidatinnen, ist gelebte Demokratie", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. "Der Flügel hat ein internes Votum vergeben. Diese Entscheidung nehme ich an, auch wenn es denkbar knapp war. Deshalb werde ich nicht erneut als Landesvorsitzende antreten."