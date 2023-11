Kleinparteienbündnis: Reiz in verschiedenen Schwerpunkten

Parteien Kleinparteienbündnis: Reiz in verschiedenen Schwerpunkten

Nach dem Schulterschluss von drei Kleinparteien hat die neu gegründete Listenvereinigung "Plus Brandenburg" ihre Themenfelder konkretisiert. Schwerpunkte des Politikbündnisses aus Piratenpartei, ÖDP und Volt, das sich für die Landtagswahl 2024 in Brandenburg zusammengeschlossen hat, sind unter anderem Wohnungsnot, Naturschutz, Klimaschutz und Migration. "Der Reiz der Liste liegt darin, dass jede der drei vertretenen Parteien eigene politische Schwerpunkte einbringt, die sich dann gemeinsam durchsetzen lassen", sagte Spitzenkandidat Thomas Bennühr am Sonntag.

Nach dem Schulterschluss von drei Kleinparteien hat die neu gegründete Listenvereinigung "Plus Brandenburg" ihre Themenfelder konkretisiert. Schwerpunkte des Politikbündnisses aus Piratenpartei, ÖDP und Volt, das sich für die Landtagswahl 2024 in Brandenburg zusammengeschlossen hat, sind unter anderem Wohnungsnot, Naturschutz, Klimaschutz und Migration. "Der Reiz der Liste liegt darin, dass jede der drei vertretenen Parteien eigene politische Schwerpunkte einbringt, die sich dann gemeinsam durchsetzen lassen", sagte Spitzenkandidat Thomas Bennühr am Sonntag.

Die Vereinigung hatte am Wochenende ihr Landesliste für die Wahl aufgestellt, 17 Kandidaten treten in 13 Wahlkreisen an. Mit der Vereinigung erhoffen sich die Kleinparteien bessere Chancen bei der Landtagswahl. Sie halten es nach eigenen Angaben durchaus für möglich, die Fünf-Prozent Hürde zu knacken. Bei der vergangenen Landtagswahl 2019 erreichten die ÖDP und die Piratenpartei jeweils weniger als ein Prozent der Stimmen. Volt war damals nicht angetreten.