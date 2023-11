SPD-Landeschef Dietmar Woidke hat seine Partei mit einer kämpferischen Rede auf die Landtagswahl im kommenden Jahr in Brandenburg eingestimmt. Woidke, der auch Ministerpräsident ist, nahm beim Landesparteitag am Samstag in Schönefeld insbesondere die AfD ins Visier. Diese lag in letzten Umfragen mit Werten um 30 Prozent vorne. Die AfD sei in Teilen offen rechtsextrem. "Die AfD ist eine Partei, die alle unsere Werte infrage stellt und teilweise mit Füßen tritt", sagte Woidke.