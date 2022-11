Der Winter naht und viele Menschen sind noch unsicher, wie sie durch die Energiekrise kommen. Die Brandenburger SPD will kurz vor dem ersten Advent Zuversicht verbreiten - mit Hilfe des Kanzlers.

Die SPD will den Brandenburgern vor dem Winter trotz der Energiekrise Mut machen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) zeigten sich am Samstag zuversichtlich, dass die Krise mit alternativen Energielieferungen und finanziellen Entlastungen von Bund und Land abgefedert werden kann. "Mit all den Entscheidungen, die wir getroffen haben, können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt vor dem Winter sagen: Wir werden das wohl durchstehen gemeinsam", sagte Scholz beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. "Wir werden wohl durch diesen Winter kommen."

Über 20 Kohlekraftwerke seien wieder angelaufen oder in Betrieb gehalten worden, die drei existierenden Atomkraftwerke liefen noch durch den Winter, sagte Scholz. Die Gasspeicher seien gefüllt worden, nachdem sie vor einem Jahr ziemlich leer gewesen seien. An den norddeutschen Küsten entstünden neue Terminals für Flüssiggas, die gemeinsam mit Importen aus Norwegen und den Niederlanden dafür sorgten, dass Deutschland gut vorbereitet sei. Scholz sieht auch für die Raffinerie PCK in Schwedt trotz des Öl-Embargos eine gute Zukunft. "Mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, sind die Arbeitsplätze sicher", sagte er.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte zu, dass Wirtschaft und Sozialeinrichtungen vor existenziellen Nöten gerettet werden sollen. "Unser Ziel ist es, das zu erreichen, was wir in der Corona-Krise geschafft haben: die wirtschaftlichen und die sozialen Strukturen bei uns im Land gut durch die kommenden schweren Monate und Jahre zu bringen", sagte der SPD-Landeschef. Es gehe darum, "mit allen Möglichkeiten zu versuchen, den Menschen im Land Sicherheit zu geben". "Wir werden dieses Ziel erreichen."

Der SPD-Landesvorsitzende verwies auf Hilfen der Bundesregierung wie die Entlastungspakete, die Gas- und Strompreisbremsen, aber auch die Kindergelderhöhung, das Bürgergeld und mehr Wohngeld. "Es gab nie in so einem kurzen Zeitraum in Deutschland so viele Entlastungsentscheidungen für kleine und mittlere Einkommen", sagte Woidke. Das geplante Brandenburg-Paket von bis zu zwei Milliarden Euro bis Ende 2024 soll zudem Bundeshilfen ergänzen. Der Landtag will im Dezember über das Ausrufen einer Notlage entscheiden.

Rund zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl zeigte sich der SPD-Landeschef selbstbewusst. "Es gibt kein Bundesland derzeitig in Deutschland, das wirtschaftlicher erfolgreich wäre", sagte er. Die Nachricht neuer Ansiedlungen komme praktisch im Wochentakt.

Der künftige Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) kündigte Offenheit für alle Bürger an. Er wolle auf die Menschen zugehen, die im Wahlkampf seinen AfD-Kontrahenten Lars Schieske gewählt hatten. "Wir dürfen diese Cottbuserinnen und Cottbuser um Gottes Willen nicht aufgeben", sagte Schick. Er wolle auch mehr kommunizieren als sein Vorgänger Holger Kelch (CDU). Woidke sagte, mit der Wahl von Schick habe Cottbus nicht mehr den Stempel als "Nazi-Stadt". Am Mittwoch steht die Amtsübergabe an.

Die Delegierten fordern weitere Hilfen in der Energiekrise. Die Zusagen für Entlastungen müssten eingehalten und weitere Maßnahmen müssten ergriffen werden, heißt es in einem Leitantrag der Parteispitze, die einstimmig angenommen wurde. Die Unterstützungsprogramme des Bundes für Unternehmen müssten deutlich ausgeweitet werden. In einem Antrag der Jusos zeigt sich die SPD solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung und ihrem Freiheitskampf.

Die Forderung der Jusos, eine Häufung von Mandaten auf kommunaler Ebene zu verhindern, scheiterte. Mitglieder des Brandenburger Landtages sollten nach Vorstellung der Jungsozialisten nicht gleichzeitig ein Mandat in der jeweiligen Kommunalvertretung bekleiden dürfen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sagte: "Wir brauchen Zugpferde, um Wahlen zu gewinnen."

Bundesbauministerin und Potsdamerin Klara Geywitz (SPD) präsentierte beim Parteitag eine neue Genossin: Die frühere Linke-Politikerin und ehemalige Landesgleichstellungsbeauftragte Monika von der Lippe sei in die SPD eingetreten.

