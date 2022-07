Die Universitätsmedizin an der Berliner Charité hat einen neuen Dekan gewählt. Der Fakultätsrat votierte für den Endokrinologen Joachim Spranger als künftigen Dekan, wie die größte Uniklinik Deutschlands am Dienstag mitteilte. Spranger wird vom kommenden Jahr an die Geschicke der Fakultät leiten. Er folgt damit auf den amtierenden Dekan Axel Pries, der sein Amt zum Jahresende niederlegt.