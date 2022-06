Der BFC Dynamo begibt sich auf Trainersuche. Der Meister der Fußball-Regionalliga Nordost teilte am Dienstag mit, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Benbennek ende und der auslaufende Vertrag mit dem 49-Jährigen nicht verlängert werde. «Trainer Christian Benbennek war es in dieser Saison gelungen, eine erfolgreiche Mannschaft zu formen, jedoch wurde in den letzten Wochen eine Stagnation der Entwicklung sichtbar», heißt es in der Pressemitteilung. Der DDR-Serienmeister hatte am vergangenen Wochenende den Aufstieg in die dritte Liga trotz eines 2:1-Sieges beim Nord-Meister VfB Oldenburg verpasst, da das Hinspiel im eigenen Stadion mit 0:2 verloren ging.