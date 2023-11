Der als "Zauberpeter" vor allem im Osten bekannte Magier Peter Kersten ist tot. Er sei im Alter von 80 Jahren am Dienstagabend in einem Hospiz in der Nähe von Dresden gestorben, sagte seine langjährige Kollegin, Urte Blankenstein, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.