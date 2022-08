Days of Thunder mit Lokalmatador Thorsten Tietz im Sulky hat das 127. Deutsche Traber-Derby gewonnen. Der vierjährige Hengst und der in Mariendorf wohnende Tietz verwiesen am Sonntag auf der Trabrennbahn Mariendorf nach 1900 Metern den hohen Favoriten Usain Lobell mit Robin Bakker sowie Grand Ready Cash mit Dion P. Tesselaar auf die Plätze.