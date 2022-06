Die dreijährige Stute Wagnis hat mit Erfolgsjockey Andrasch Starke im Sattel das zweite von sechs Berliner Rennen der Europa-Gruppe gewonnen. Beim dritten Renntag des Jahres in Hoppegarten gewann die Favoritin am Pfingstsonntag überlegen mit fünf Längen Vorsprung das mit 55.000 Euro dotierte Diana-Trial. Bei der Vorprüfung für den klassischen Preis der Diana im August in Düsseldorf über 2000 Meter verwies das Topteam vor 10.400 Zuschauern in 2:02,8 Minuten die Außenseiterin Nastaria (Sean Byrne) und die Mitfavoritin Toskana Belle (Alberto Sanna) auf die Plätze.