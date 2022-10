Außenseiter Petit Marin hat den 32. Preis der Deutschen Einheit auf der Rennbahn Hoppegarten gewonnen. Der drei Jahre alte Wallach mit Spitzenjockey Rene Piechulek aus Dessau im Sattel verwies am Montag vor 12 900 Zuschauern in einem packenden Finale Topfavoritin India mit Andrasch Starke auf den zweiten Platz. Dritter wurde am vorletzten Saisonrenntag Best of Lips mit Martin Seidl.