Die Wasserballer von Spandau 04 haben mit ihren Teams beim Pokal-Final Four in Duisburg und Uerdingen wie im Vorjahr mit unterschiedlichem Erfolg abgeschnitten. Die Frauen der Berliner gewannen am Samstag ein dramatisches Endspiel gegen Gastgeber Bayer Uerdingen 08 durch einen Treffer von Kapitänin Belén Vosseberg (3 Tore) 52 Sekunden vor Ende der Spielzeit mit 10:9 (4:2, 2:3, 2:3, 2:1). Sie sicherten sich damit den dritten Pokaltriumph in Folge.