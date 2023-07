Im Bereich eines Spielplatzes in Berlin-Friedrichshain hat ein Jugendlicher mehrfach Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, waren am späten Mittwochabend mehrere Notrufe zu Schussgeräuschen in der Kleinen Andreasstraße eingegangen. Polizisten fanden den 17-Jährigen daraufhin auf einem Spielplatz in der Krautstraße. Der Jugendliche gab demnach an, die Schreckschusswaffe zuvor gefunden zu haben. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Unklar war zunächst, ob die Schüsse auch auf dem Spielplatz selbst fielen. Die Polizei ermittelt.