Die brandenburgische Polizei hat den geflüchteten Insassen der Sicherungsverwahrung am Dienstag auf einem Hochsitz an einem Feld nördlich der Stadt Nauen entdeckt. Das teilte die Polizeidirektion West auf Nachfrage mit. Er sei entkräftet gewesen und daher in einem Rettungswagen untersucht worden. Ein Bürgerhinweis habe die Polizei auf die Spur zu dem Hochsitz gebracht.

Kontakt zu Angehörigen hatte er nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht. Die weiteren Befragungen sollen nun Aufschluss darüber geben, was er während seiner Flucht unternommen und zu wem er möglicherweise Kontakt aufgenommen hatte.

Vor zwei Wochen gelang ihm bei einem Toilettengang die Flucht. Er war in Begleitung von Justizbediensteten bei einem Ausgang in Berlin in einem Einkaufszentrum unterwegs. Der Mann saß seit 2017 nach Verbüßung einer hohen Freiheitsstrafe wegen Sexualverbrechen in der Sicherungsverwahrung in Brandenburg an der Havel.