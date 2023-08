Ein 63-jähriger Mann soll für queerfeindliche und antisemitisch motivierte Taten in Berlin verantwortlich sein. Der Mann wurde am Dienstagnachmittag festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Der Mann habe die Taten im Grunewald, Tiergarten und Neukölln in vollem Umfang eingeräumt, hieß es von den Behörden.