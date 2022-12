Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat den Einsatzkräften im Land für ihren Dienst insbesondere an den Feiertagen gedankt. "Egal ob an Weihnachten oder zu Silvester - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind rund um die Uhr zur Stelle, wenn sie gebraucht werden", sagte Stübgen an Heiligabend laut Mitteilung. Dies gelte auch für die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und die Mitarbeiter in den Krankenhäusern.

"Während in Brandenburg an vielen Orten Ruhe einkehrt, ist die Blaulichtfamilie weiter im Dienst oder in Bereitschaft - und das nicht nur zu Weihnachten und Silvester, sondern an jedem Tag im Jahr", sagte der Minister. Dafür verdienten die Einsatzkräfte und Beschäftigten großen Respekt und Anerkennung. Stübgen besucht auch in diesem Jahr zu Weihnachten Polizeidienststellen, um den Beamten für ihren Einsatz zu danken.

