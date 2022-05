Nach einjähriger Bauzeit hat das Land Brandenburg das Richtfest für die neue Polizei-Inspektion am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld gefeiert. Der Neubau verbinde hohe Sicherheitsanforderungen mit bürgernaher Polizeiarbeit, sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch in seinem Grußwort. Die Wache sei durchgängig besetzt, der Zugang barrierefrei. Der hohe Energiebedarfs im 24-Stunden-Betrieb wird durch den Einsatz einer Photovoltaik-Anlage mit gedeckt. Die neue Polizeiinspektion soll im Oktober 2023 fertiggestellt sein.