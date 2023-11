In einem Gedenkgottesdienst hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an gestorbene Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten erinnert. In der Potsdamer Nikolaikirche kam er am Samstagnachmittag mit Angehörigen und Kollegen zusammen. "Wir trauern heute um 120 tapfere Frauen und Männer von Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienst und Notfallseelsorge, die in den vergangenen zwölf Monaten verstorben sind - sei es durch Krankheit, einen Unfall oder andere Gründe. In ihrem Arbeitsleben waren sie immer dann zur Stelle, wenn andere Hilfe brauchten", sagte Woidke.