In Spandau hat die Polizei zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer hatten in der Nacht zu Montag zusammen mit einem Komplizen versucht, in der Altonaer Straße den Katalysator eines Autos abzutrennen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten zwei der Männer, 24 und 27 Jahre alt, festnehmen - dem dritten gelang die Flucht. Ob Haftbefehl gegen die beiden Diebe erlassen wird, entscheidet heute ein Richter.