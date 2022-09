Ein Jugendlicher hat in Berlin-Rudow eine Seniorin zu Boden geschubst, sie getreten und ihre Handtasche gestohlen. Der 14-Jährige soll der Frau am Samstag zunächst geholfen haben, ihren Rollator auf den Bürgersteig am Eichenauer Weg zu schieben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend soll er sie plötzlich geschubst und an ihrer Handtasche gezogen haben. Dabei sei die 85-Jährige zu Boden gestürzt.