Ein 62-jähriger Mann ist in einer Unterkunft für Obdachlose in Berlin-Neukölln von einem 42-Jährigen nach Angaben der Polizei bedroht und antisemitisch beleidigt worden. Demnach soll der 42-Jährige dem älteren Mann am Samstag Gewalt angedroht haben, woraufhin dieser die Polizei alarmierte. Als die Beamten mit den beiden obdachlosen Männern in der Unterkunft an der Lahnstraße sprachen, beleidigte der Tatverdächtige den Angaben nach den 62-Jährigen antisemitisch. Als die Polizisten den 42-Jährigen daraufhin rechtlich belehrten, bekräftigte er seine Beleidigung noch einmal.